Fynske borgmestre: - Udspillet til en ny udligningsreform ser godt ud

Regeringen har torsdag formiddag præsenteret sit udspil til en reform af udligningssystemet. Og det ser umiddelbart godt ud, hvis man læser det med fynske briller.

På Langeland ser borgmester Tonni Hansen positivt på det, regeringen indtil videre har fremlagt.

- Der er rigtig mange gode takter i regeringens udspil, men det er for tidligt at være konkret i forhold til min egen kommune, siger han.

Også i Faaborg-Midtfyn Kommune er borgmester Hans Stavnsager positiv overfor det, han har set indtil nu.

Et ambitiøst udspil

- Det ser ud til at det trækker i den rigtige retning, og så må vi se, hvor meget det trækker i vores retning, siger han.

Han roser udspillet for at tage ordenligt fat

- Det er et ambitiøst udspil, man går virkelig til den, er den umiddelbare reaktion fra Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager.

- Dét, at man vil afskaffe hovedstadsudligningen, stemmer meget godt overens med det, man har sagt om at flytte resurser fra rige hovedstadskommuner ud til resten af landet, siger han.

På Nordfyn kan borgmester Morten Andersen se frem til at være en af de kommuner på Fyn, der modtager mest, hvis regeringens udspil bliver til virkelighed.

- Umiddelbart ser det ud til i udspillet, at Nordfyns kommune fremadrettet vil kunne få tilført flere midler og endda være blandt de kommuner, der skal modtage mest. Det ser jeg som en klar anerkendelse af de udfordringer vi har økonomisk, siger Morten Andersen.

Hver en sten skal vendes

- Det må aldrig blive en sovepude, såfremt det her udspil bliver til virkelighed. Vi vil stadig arbejde benhårdt for, at vi fortsat vil være en effektiv og veldrevet kommune, hvor vi vender hver en sten.

På Langeland glæder borgmester Tonni Hansen sig over, at udspillet forholder sig til, at der er forskel på by og land.

- Det er godt, at regeringens udspil tager udgangspunkt i for eksempel lav gennemsnitlig levetid, hvor udgifterne til ældrepleje og -omsorg er størst. Velhaverkommuner kan ikke længere få tilskud fra puljen for befolkningstilbagegang er også på sin plads i forhold til, at pengene skal falde, hvor der er et behov, siger Tonni Hansen.