Fynske borgmestre venter i spænding: Udligningsreform på trapperne

Det har været lang tid undervejs, men nu er regeringens udspil til en kommende udligningsreform lige på trapperne.

Og det er et udspil, der er længe ventet flere steder på Fyn.

- Jeg glæder mig til det kommer, så vi har noget konkret at snakke ud fra, siger Kasper Ejsing Olesen (A), borgmester i Kerteminde Kommune.

Han bakkes op af sin borgmesterkollega fra Faaborg-Midtfyn.

- Vi er virkelig spændt på det her udspil. Det er jo afgørende for kommunernes økonomi mange år fremover, siger Hans Stavnsager (A).

Hovedtræk præsenteret for S-borgmestre

I weekenden var socialdemokratiske borgmestre, gruppeformænd og folketingsmedlemmer fra hele landet samlet.

Her præsenterede statsminister Mette Frederiksen, ifølge NB-Økonomi, hovedtrækkene i det udligningsudspil, som regeringen efter alt at dømme præsenterer indenfor kort tid.

Ifølge mediet fik de socialdemokratiske folkevalgte skitseret to retninger for den kommende reform:

Der skal flyttes penge fra by til land. Og så skal der flyttes penge fra kommuner med få indvandrere og få sociale problemer til kommuner med mange indvandrere og mange sociale problemer.

- Sådan som jeg hører de meldinger, der er kommet fra regeringen, så er det en bevægelse, hvor vi, som en af de kommuner, der har en anstrengt økonomi, vil få bedre rammevilkår fremover, siger Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

En betydelig hjælpende hånd

NB-Økonomis chefredaktør, Arne Ullum, følger nøje med i arbejdet om udligningsreformen. Og ifølge hans oplysninger bliver udspillet måske præsenteret allerede i denne uge.

- Vi er meget tæt på. Mine kilder fortæller mig, at det formentlig er i morgen, måske lidt senere på ugen, men det er i hvert fald i denne her uge, at regeringen spiller ud, siger han.

Chefredaktøren vurderer, at der er flere fynske kommuner, der står til at få ekstra midler, fordi mange af dem opfylder kravet om mange sociale problemer.

- Assens for eksempel, der er den meste kendte kommune, fordi den har haft de største problemer. Det ville overraske mig rigtig, rigtig meget, hvis der med det, Mette Frederiksen har sagt, ikke er en betydelig hjælpende hånd til Assens. Det gælder også nogle af de andre kommuner som Faaborg-Midtfyn og Nordfyns, siger han.