Forstå, hvad udligningsreformen betyder på Fyn

De fleste fynske borgmestre sidder klar ved computer og tv-skærm torsdag formiddag, når social- og indenrigsminister Astrid Krag og fungerende finansminister Morten Bødskov præsenterer regeringens udspil til en udligningsreform.

- Jeg vil sidde klistret ved skærmen eller telefonen, siger Tonni Hansen, borgmester i Langeland Kommune.

Også hans borgmesterkollega i Nyborg Kommune er spændt på, hvad der kommer fra regeringen torsdag formiddag.

- Det vil jeg følge meget tæt, siger Kenneth Muhs.

Et længe ventet udspil

Det er altså et udspil, borgmestrene har set frem til gennem lang tid.

- Jeg glæder mig til det kommer, så vi har noget konkret at snakke ud fra, lyder det fra Kasper Ejsing Olesen, borgmester i Kerteminde Kommune.

- Vi er virkeligt spændt på det her udspil. Det er jo afgørende for kommunernes økonomi mange år fremover, siger Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På Nordfyn håber borgmester Morten Andersen, at der bliver lagt op til en stor reform.

- Hvis man grundlæggende skal gøre op med systemet, så kalder det på en stor reform. Noget tyder på, at det bliver en større reform end ventet og jeg håber, at vi får lavet en reform, der ser fremad og ikke lapper hullerne bagud, siger han.

Håber på hurtige forhandlinger

Dét, regeringen præsenterer tordsag, er et udspil. Først efter, at regeringen har fremlagt sine planer, går de reelle forhandliger om et nyt udligningssystem i gang.

- Jeg håber da, at min eget parti vil spille aktivt med i det og er med til at løse det her, siger Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune.

For hans kollega i det sydfynske, Tonni Hansen, borgmester på Langeland er der virkelig meget på spil .

- Det er fuldstændig afgørende for min kommunes fortsatte ekstistens, at der kommer en god reform og et godt forlig ud af det, siger Tonni Hansen.