Fyns Politi: Vi er klar til at fortsætte efterforskningen af storebæltsulykken

Onsdag præsenterede Havarikommissionen sin endelige rapport for ulykken på Storebæltsbroen, der den 2. januar kostede otte personer livet.

Med på et pressemøde var Fyns Politi, der har ventet på undersøgelsen.

- Vi tager undersøgelsesrapporten og kigger den godt igennem, lød det fra Lars Bræmhøj, der er chefpolitiinspektør i Fyns Politi, på pressemødet.

På baggrund af rapporten vil Fyns Politi tage stilling til, om der skal ske videre efterforskning. I sidste ende er det anklagemyndigheden, der tager stilling til, om der skal rejses nye sigtelse, forklarer chefpolitiinspektøren.

- Mange havde nok håbet, at vi kunne sætte et punktum for retsligt efterspil i dag, erkender han.

- Vi har efterforsket det her siden ulykken, forklarer han og tilføjer:

- Når alt kommer til alt, er vi ret langt fremme ved efterforskningen.

Siden ulykken har politiet uddelt stribevis af bøder til trafikanter, der tog billeder af ulykkesstedet.

Den største bøde har ifølge politiet beløbet sig til 20.000 kroner.

Ansatte kendte til problemer med lås

I Havarikommissionens rapport fremgår det, at ansatte ved fragtvirksomheden DB Cargo op til ulykken var blevet gjort opmærksom på, at der kunne opstå problemer med låsen til de såkaldte lommevågne.

Flere gange havde ansatte ved Carlsberg i Fredericia gjort DB Cargo opmærksom på, at lommevogne ikke var låst fast, når de ankom til bryggeriet efter deres rejse fra Høje Taastrup.

Det er nye oplysninger for Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, der fører tilsyn med blandt andre DB Cargo.

- Det vil vi bede DB Cargo om at gøre rede for. Og den redegørelse vil vi dele med politiet, fastslår Christian Vesterager, der er kontorchef hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ifølge kontorchefen vil styrelsen inden ugens udgang rette henvendelse til DB Cargo.

- Havarikommissionen anser den manglende låsning for at være årsagen til, at den tomme og dermed relativt lette sættevognstrailer kunne blæses af sin plads i godstoget, konkluderer komissionen i rapporten.