Esther er lykkelig over hjemmelavet mad på plejehjemmet: - Det er en overraskelse hver gang

Tilpasser kosten

På Plejehjemmet Nørrevænget oplever personalet af og til, at ældre, der har boet alene og fået mad udefra, får en større appetit, når de flytter ind.

De opbygger mere muskelmasse og får også en bedre ernæringsstatus. En af forklaringerne er ifølge leder Rikke Brøndum Kollerup, at de kan tilpasse måltiderne, hvis en beboer for eksempel har svært ved at spise.

- Nogle kan måske ikke tygge maden og har brug for blødere kost. Og der kan vi målrette det fra dag til dag, forklarer hun.