To måneder gamle Knud fik hjertestop - frivillig akuthjælper var hos ham på tre minutter

Shit, det her er helt forkert. Han er død for os. Han ligger der fuldstændig livløs Johan Sølvtoft, far, Middelfart

I dag løber den lille lyshårede knægt rundt med krudt bagi og spiller fodbold. Men sådan var det ikke den aprildag, hvor han lå i solen i sin barnevogn to måneder gammel.

Hos familien Sølvtoft i Middelfart var det en ganske almindelig mandag, og hans far var lige kommet hjem med de to ældste.

- Han laver nogle lidt mærkelige lyde, som jeg opfatter som atypiske, fortæller hans far Johan Sølvtoft.

Læs også Corona-test udvides på Fyn med nye centre

Baby blev blå i hovedet

Knud er blevet mørk og blodig i huden, og han er helt blå i hovedet.

- Shit, det her er helt forkert. Han er død for os. Han ligger der fuldstændig livløs, fortæller Johan Sølvtoft.

Forældrene kan ikke komme i kontakt med Knud og han ligger slap i deres arme. Fra alarmcentralen bliver forældrene instrueret i at starte hjerte-lungeredning. Først fem pust og så skal de starte med at trykke med to fingre midt på brystkassen 30 gange.

Mens forældrene kæmper i panik, banker det på døren. Efter godt tre minutter ankommer den første af tre frivillige reddere fra Danmark Redder Liv. De koordinerer med forældrene og overtager hjerte-lungeredningen.

- Det er jo helt imponerende, at de når frem på godt tre minutter, efter de har fået det at vide. Jeg ved ikke, hvor langt væk jeg selv kunne nå væk fra mit eget hus på tre minutter, siger Johan Sølvtoft.

Frivillige er hurtigere fremme

Forskere på OUH's hjerteafdeling har netop lagt sidste hånd på et forskningsprojekt om de frivillige akuthjælperes effekt ved hjertestop udenfor hospitalet.

Projektet er en del af det projekt, der i 2018 fik flest stemmer i Et Sundere Fyn og vandt en million kroner til forskning. Med pengene har de ansat Laura Sakisian som ph.d,-studerende til at analysere alle journaler fra alarmer på Langeland fra 2012-2017.

På Langeland rykker frivillige akuthjælpere via et GPS-system og en app ud, hver gang borgere ringer 112.

Resultatet er, at de frivillige når hurtigere frem end det professionelle beredskab i 85 procent af tilfældene. Akuthjælpernes responstid ved hjertestop i eller omkring hjemmet er 4 minutter og 46 sekunder i gennemsnit mod ambulancernes gennemsnitlige responstid på 10 min og 13 sekunder.

Halvdelen af de mennesker, der har hjertestop med stødbar rytme, genoplives af frivillige på øen med et godt resultat og lever efter 30 dage.

- Det her betyder jo, at man kan lave genoplilvning med brug af GPS via mobiltelefoner også udenfor de store byer og i de tyndt befolkede områder med modellen fra Langeland, siger Finn Lund Henriksen, der er overlæge på OUH's hjerteafdeling og en del af teamet bag forskningsprojektet.

Reddet af frivillige

Hos familien Sølvtoft i Middelfart begyndte Knud at trække vejret og klynke, efter massagen fra de frivillige reddere. Her nåede ambulancen frem efter 16 minutter. Så Johan Sølvtoft er ikke i tvivl om, at de frivillige har reddet Knuds liv.

- Selvom vi ligger ved to store byer, så havde de ikke en ambulance i området. De måtte sende en ambulance fra Kolding. Vi er jo dybt taknemmelige for, at han er i live i dag. De frivillige redder helt sikkert en masse hjerneceller, og det kan i sidste ende spare samfundet en masse penge, mener Johan Sølvtoft.

Den nye analyse fra Langeland viser også, at de frivillige reddere bliver hurtigere og mere effektive, jo mere erfaring de har. Har man været kaldt iud mellem 0 og 10 gange, tager det dem i gennemsnit 5 minutter og 43 sekunder at rykke ud.

Har akuthjælperne været kaldt ud over 100 gange, er deres gennemsnitlige responstid nede på 4 minutter og 46 sekunder.

- Ved hjertestop kan et minut være afgørende, Så jeg synes da, man skal bruge det til at forsøge at opbygge grupper af førstehjælpere, som får mulighed for at opbygge anciennitet og bliver dedikerede til at løbe ud og redde liv, mener Finn Lund Henriksen.

Melder sig som akuthjælper

Takket være de frivillige reddere i Danmark Redder Liv, er Knud i dag en sund og rask dreng. Han er knapt to år gammel, og har fuld fart på livet og på at udvikle sig. Ifølge forældrene er han langt hurtigere end sine ældre søskende til for eksempel at lære at tale.

I Region Syddanmark blev Danmark Redder Liv i foråret afløst af Trygfondens Hjerteløberordning, som nu dækker hele Danmark.

Johan Sølvtoft håber, politikerne vil sætte flere penge af til at uddanne hjælpere som i Danmark Redder Liv.

- De havde meget data, og vi vidste præcist, hvem der havde været i vores hus med cpr-numre og det hele. Det er rigtig betryggende, siger han.

Ved villavejen i Middelfart har det netop fået en hjertestarter sat op, og Johan Sølvtoft har selv tænkt sig at blive frivillig akuthjælper.

Læs også 18-årig oplevede seksuel chikane på jobbet: - Det var ikke sjovt