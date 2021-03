13-årig fynbo i juniorbagedyst: - Jeg bager på livet løs

Klar, parat, bag.

Sådan lyder ordene, når Den store juniorbagdyst ruller over skærmen.

Med i kampen om mesterbagerforklædet er 13-årige William De Claville Wang Hansen fra Vester Åby. På trods af en arm i gips, kæmper han sig bravt igennem alt fra personlige muffins til farmors kanelkage.

Optagelserne sluttede for flere måneder siden, men det afholder ikke William De Claville Wang Hansen fra at kaste sig over nye bageprojekter.

- Jeg bager på livet løs, fortæller han.

For selvom kameraerne er slukkede, er William De Claville Wang Hansen stadig at finde i køkkenet. Nu uden gips på armen.

Opfordret til deltagelse af lærer

På trods af William De Claville Wang Hansens passion for kage, var det ikke ham selv, der fik idéen om en deltagelse i Den store juniorbagedyst.

- Det var faktisk min lærer, der havde hørt om programmet i radioen. Jeg har haft kage med i klassen et par gange, og så syntes hun, at jeg skulle prøve at melde mig til, siger William De Claville Wang Hansen og fortsætter:

- Ja, og så kom jeg jo med. Det var der altså ikke nogen, der havde regnet med. Det var lidt vildt.

Og med William De Claville Wang Hanses talent, er det da også sket, at han har modtaget bestillinger på søde sager via sin Instagram-profil.

- Jeg er blevet hyret en gang imellem til at bage en kage eller to. Men det sker selvfølgelig ikke så ofte her under corona, siger han.

Spørger man William De Claville Wang Hansen, hvad fremtiden bringer, er det ikke kun kage, der er på programmet.

- Jeg skal højst sandsynligt på idrætsefterskole. Der skal jeg se om håndbold eller måske noget drama kunne være spændende for mig. Hvis ikke, tager jeg nok en konditoruddannelse, siger han.

Én ting er sikkert.

- Jeg stopper ikke med at bage lige foreløbig, fastslår William De Claville Wang Hansen.

Kun to afsnit af det aktuelle program er indtil videre vist. Den store juniorbagedyst sendes på DR1, og William De Claville Wang Hansen er fortsat med i konkurrencen.