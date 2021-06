14-årig i bedring efter trafikuheld - men stadig i kritisk tilstand

Politiet har tidligere meldt ud, at bilisten ikke lader til at have handlet forkert i situationen, men bare ikke har kunnet nå at reagere.

Drengen blev ramt med omkring 60 kilometer i timen, har politiet vurderet.

Man valgte fredag at omdirigere morgentrafikken efter uheldet, så politiet og redningspersonalet kunne gøre deres arbejde på stedet.

Blandt andet har en bilinspektør undersøgt ulykkesstedet.