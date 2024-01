14 millioner ekstra på kontoen: Hvad havde du fundet på?

Hvis den heldige vinder har en sød tand, så kan den store gevinst bruges på 700.000 af butikkens fastelavnsboller. Men det er måske lige i overkanten.

Får den heldige vinder brug for gode råd til at bruge den store præmie, så er der hjælp at hente i videoen. Og der skulle være rigeligt til selv de største drømme. En heldig borger investerede nemlig i 10 rækker lynspil med Joker lørdag den 13. januar, og det kastede 14 millioner kroner af sig. Million-kuponen blev købt i Føtex i Faaborg. Hvem vinderen er, ved man stadig ikke.

Men det ligger fast, at det ikke er længe siden, at butikken sidst gjorde en kunde til millionær.

- Personalet synes jo, det er meget sjovt, at vi sælger kuponer med gevinst på. Det gjorde vi også i efteråret, hvor der var nogle der vandt en million hernede, så det går folk jo og snakker lidt om, siger Kasper Strunge, der er varehuschef hos Føtex Faaborg.

Spørger man borgerne i lokalområdet, ved de godt, at den heldige vinder har købt vinder-kuponen i Føtex i Faaborg.



I videoen kan du blandt andet høre hvad de to studerende, Mads Olsen og Emil Lohmand, ville have brugt pengene på, hvis de var de heldige vindere. Til gengæld har pensionist Erling Madsen vundet 70 kroner på fire rigtige. Han vil derfor spørge Føtex, om de ikke har skrevet forkert, så han er den rigtige vinder.