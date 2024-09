15-årigs mareridtsdøgn: Kidnappet, bundet med strips og smidt i bagagerum

Lørdag den 21. september omkring klokken fire om natten vågnede en 15-årig pige med en kniv for halsen.

- Hvis du skriger, så dør du, sagde en af de to mænd, som i nattens mulm og mørke havde sneget sig ind i soveværelset i den 15-åriges hjem i Vordingborg.

Sådan lyder politiets anklager mod en 18-årig og en 19-årig mand fra Ringe på Fyn, fremgår det af retsdokumenter fra Retten i Næstved, som TV 2 Fyn har fået indsigt i.

Kort efter vækningen blev pigen, ifølge politiet, bundet på hænder og fødder med plastikstrips og smidt i bagagerummet på den bil, som mændene var ankommet til adressen med.

Forud ventede en to timer lang køretur til Ringe, hvor hun i yderligere knapt 17 timer skulle holdes fanget i den enes lejlighed.

Et mareridtsdøgn, som sluttede da det lykkedes Fyns Politi at finde den kidnappede pige lørdag aften klokken cirka 22.30.

Nægter sig skyldige

En 18-årig og en 19-årig mand blev anholdt inden midnat om lørdagen og sad dagen efter foran en dommer ved Retten i Næstved. Her nægtede de sig skyldige i anklagerne mod dem.

Den ene af de tiltalte forklarede, at han havde haft en relation til den 15-årige, som for nyligt var blevet afbrudt. Han var derfor taget til hendes hjem i Vordingborg for at opsøge hende, da han ikke kunne komme i kontakt med hende.

Hvordan det så udviklede sig til, at han sammen med en ven kidnappede den 15-årige, melder hans forklaring ikke noget om. Men han bekræfter i forklaringen at han havde strips med i bilen, og at pigen blev transporteret til hans hjem i bagagerummet på bilen.

Vennen nægtede i sin forklaring overhovedet at have deltaget i kidnapningen. Men ifølge retsdokumenterne var han straks efter kidnapningen i gang med at rengøre bilen for at slette spor.

Truet til tavshed

Under kidnapningen vidste gerningsmændene tilsyneladende godt, at det kunne blive svært at slippe ustraffede fra situationen. Det afholdt dem dog ikke fra at prøve.

I lejligheden i Ringe var den 15-årige placeret i en stol, da den ene af mændene fortalte hende, at hendes lillebror ville blive slået ihjel, hvis hun meldte dem til politiet.

Selv hvis de kom i fængsel, ville de sørge for at lillebroren blev slået ihjel, hvis hun "sladrede".

Herefter stillede manden den 15-årige pige i et umuligt dilemma. Han ville enten voldtage eller kronrage hende. Hun måtte selv bestemme hvilken af de to muligheder hun ønskede.

Herefter fandt han en hårtrimmer frem , og og klippede hendes hår af. Hun fik samtidig en pille , som hun skulle sluge, lyder politiets anklage.

Omkring klokken 22.30 blev pigen befriet, og de to gerningsmænd blev anholdt klokken 22.51 og 23.15 af Fyns Politi. I grundlovsforhøret blev de begge varetægtsfængslet i tre uger.

Stor efterforskning

Politiet har ikke officielt meldt noget ud om episoden, men til Ekstrabladet fortæller vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Rune Dahl Nilsson, at anmeldelsen ikke kom fra pigen selv.

- Vi sætter med det samme en stor efterforskningsaktion i gang og kan ret hurtigt i samarbejde med Fyns Politi lokalisere stedet – en adresse i Ringe - hvor pigen befinder sig. Så det er politiet, der får hende løst fra frihedsberøvelsen, der står på gennem en del timer, siger han til Ekstrabladet.

Politiet mener at kidnapningen var planlagt, fremgår det af sigtelsen.