1,7 millioner kroner skal gøre det nemmere at være handicappet i fynsk kommune

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd har søgt og fået 1,7 millioner kroner til at forbedre adgangsforholdene flere steder i kommunen for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Pengene kommer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Tilgængelighedspulje.

Læs også Femårige Gry risikerer kræftbehandling flyttet væk fra Fyn: Minister skal forklare sig i samråd

De 1,7 millioner kroner skal bruges på i alt seks projekter. Blandt andet skal Bøgebjergskolen have lavet et handicaptoilet for 58.500 kroner, og foreningshuset Guldhøj får knapt 532.000 kroner til at bygge en elevator.

Glad handicapformand

Det glæder formand for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd, at kommunen har modtaget så stort et beløb til forbedringer.

- Guldhøj er et fantastisk hus. Huset er også af en ældre dato, og derfor er det svært at komme rundt, hvis du sidder i kørestol eller er dårligt gående. Derfor er jeg rigtig glad for, at stedet har modtaget støtte til at kunne få etableret en elevator. Det vil gøre, at endnu flere kan få glæde af huset, siger formand Kristian Nielsen i en pressemeddelelse.

Det er både foreninger, projekter og kommunale institutioner, der modtager støtte.