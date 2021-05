18-årig barber og gymnasieelev: Nicolai startede i drivhuset - nu har han egen salon

Fra drivhus til salon

Da vinteren og coronanedlukningen kom, rykkede Nicolai Borgensgaard fra drivhuset og omdannede forældrenes værksted til de officielle rammer for @Borgensgaardcutz.



Her har han nu alle de ting, der skal til for at have en "rigtig" barbersalon; Stolen, grejet, kasseapparat og en stor skærm på væggen, der viser priserne. Og det kører.

- Det går rigtig godt nu! Den første uge efter genåbningen var det bare skole fra kl. 8-15 og klip fra 16-23, fortæller han.

Det er dog ikke pengene, der driver ham.

- Selvfølgelig er der den økonomiske del i det med, at det hele skal køre rundt, for at det giver mening for mig at gøre også, men jeg kan sagtens have den samme kunde i 1,5 time, fordi vi bare ender med at snakke.