25-årige Kasper laver invasiv art om til delikat forret

Derfor opfordrer Danmarks Naturfredningsforening nu danskerne til at gå på krabbejagt. En opfordring, som Kasper Engelbrecht har taget til sig.

- Da jeg hørte, at man kunne hjælpe til et sundere havmiljø og samtidig få et lækkert hjemmelavet måltid ud af det, synes jeg, det lød som et sjovt sommerprojekt, forklarer Kasper Engelbrecht og uddyber:

- Det er en meget tilfredsstillende følelse at hive krabber op af havet lige ude foran sit eget sommerhus, for efterfølgende at spise dem i form af en lækker krabbebisque. Det smager godt og friskt og man føler sig tæt på naturen og får en fornemmelse af, hvor maden kommer fra. Man føler sig også mere fortjent til måltidet, når man selv har fanget det.