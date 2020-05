300.000 til Faaborg Camping: LAG SØM uddeler penge til rekordmange ansøgere

Erhvervsstyrelsen kan give tilskud til projekter, der styrker vækst og etablering af arbejdspladser ude i landdistrikterne. Det er de såkaldte Landdistriktsaktionsgruppe-midler (LAG), der er finansieret af staten og EU.

I den seneste ansøgningsrunde melder den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn (LAG SØM) om rekordhøjt antal ansøgere. Egentlig havde aktionsgruppen forventet lavere antal ansøgere på grund af corona-krisen.

LAG SØM har i denne runde uddelt 2,5 millioner kroner.

Én af modtagerne er Torben Kjærulff, der er indehaver af Faaborg Camping ved Svanninge Bakker. Campingpladsen modtager 300.000 kroner, og det vækker glæde hos indehaveren.

- Det er jo en pæn pose penge, vi har fået sat i udsigt, så vi er jublende lykkelige for, at vi er gået igennem, siger han til TV 2/Fyn.

Outdoor-turisme

Pengene skal bruges på at renovere en ubrugt bygning på 170 kvadratmeter. Bygningen skal blive til et outdoor-center og lokke vandrere, orienteringsløbere og ikke mindst mountainbikerne til Svanninge Bakker.

Med de nye tiltag omkring mountainbike-spor i bakkerne oplever Torben Kjærulff, at mange mountainbikere efterlyser faciliteter.

- Så det lå lige til højrebenet at lave det om til et outdoor-center, hvor vi vil indrette et cykelværksted, tørrerum, grupperum og udendørs vaskeplads, siger han og oplyser, at der også bliver et aflåst rum, hvor blandt andet dyre cykler kan opbevares.

LAG-midlerne er helt klart med til at åbne vejen for os Torben Kjærulff, ejer, Faaborg Camping

Det er ikke kun campingpladsens gæster, der får mulighed for at benytte faciliteterne.

- Det bliver et samlingspunkt. Hvis der er nogen, der skal på cykeltur fra Odense, så kan man lave et pitstop her. Har man defekter eller andet, så er der mulighed for, at vi kan servicere, siger Torben Kjærulff.

Drømmer om at åbne næste år

Indehaveren af Faaborg Camping fortæller, at pengene fra LAG SØM betyder meget for den lille campingplads.

- I disse tider er det jo svært at låne noget som helst nogen steder. Hvis vi kommer med en god idé, så får vi jo et ryst på hovedet. LAG-midlerne er helt klart med til at åbne vejen for os, siger Torben Kjærulff.

Hvis alt går vel, så står outdoor-centeret klar til næste år, hvor Faaborg Camping fejrer 20 års jubilæum.

- Det ville være fantastisk, hvis vi kunne åbne det hele i den sammenhæng,