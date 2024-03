43-årig dømt for at dræbe sin egen mor med kniv: - Jeg blev fjernstyret

Negative stemmer op til ulykken

Den nu 43-årige mand var omgivet af to transportbetjente fra Kriminalforsorgen, da han tog plads på stolen ved siden af sin forsvarer i retssal 3.

Da opkaldet til Alarmcentralen blev afspillet i retssalen, sad manden med hovedet begravet i hænderne og lukkede øjne.

- Der er sket et forfærdeligt uheld. Med kniv. Der er to nede - min mor og mig, sagde han blandt andet i telefonen.

Den nu dømte havde under retssagen ikke meget at tilføje, ud over de forklaringer han gav under grundlovsforhøret.

Han havde i en længere periode op til ulykken hørt negative stemmer, der fortalte ham, at der snart ville ske noget slemt. Desuden følte han, at moderen med sine impulser styrede ham, hvorfor han ifølge ham selv blev fjernstyret til at stikke hende med køkkenkniven.

Da referatet fra grundlovsforhøret var færdiglæst, havde han dog én tilføjelse.

- Jeg har tænkt siden grundlovsforhøret. Jeg tror, at min mor ville fremprovokere en situation for at få mig indlagt, sagde han.

Siden juli 2023 har den 43-årige mand siddet varetægtsfængslet i surrogat på retspsykiatrisk afdeling.

Troede ikke han ville gøre andre fortræd

I retten blev der fortalt, at den 43-årige mand ad flere omgange har været indlagt på forskellige psykiatriske afdelinger, og at han i 2011 fik diagnosticeret lidelsen skizofreni.

Som den eneste var den dømtes far tilkaldt som vidne i sagen. Han fortalte, at hans søn havde et tæt forhold med sin mor, og at han for det meste boede hos hende.

- Han var bange alle de steder, hvor han boede. Han flyttede rundt, men han kom altid hjem, sagde faren i retten.

Han var selv sammen med sin søn om eftermiddagen den 22. juli, inden ulykken fandt sted. Her bemærkede han, at sønnen var anderledes, og at han havde fået det dårligere.

Faren har flere gange snakket med den nu afdøde om deres søn og de problemer, han har haft. I retten fortalte han dog, at han aldrig kunne forestille sig, at hans søn ville slå andre ihjel.

- Han havde nogle gange været lidt voldsom. Men jeg troede ikke, at det kunne ske. Jeg har været bange for, eller nærmest forventet, at han ville stikke i sig selv, sagde han.

Af den dømtes mentalundersøgelse fremgik det, at han var i en tilstand, hvor han blev sindssyg under drabet. Ifølge samme undersøgelse angrer han drabet, men han var også i den opfattelse, at det var planlagt af andre, sådan at han kun indgik som et værktøj i planen.

En tragisk sag

Sagens anklager argumenterede for en anbringelsesdom samt frakendelse af retten til arv efter sin mor. Forsvareren lagde vægt på, at man må tage hans klients tilstand i betragtning. Han kalder ulykken for tragisk.

- Det er dybt tragisk for moderen, men med al respekt for hende, er det også dybt tragisk for min klient. Han var meget glad for sin mor og var dybt afhængig af hende i hverdagen for at få hjælp og for ikke at være alene, sagde han under proceduren.

Hans klient har selv forklaret, at beslutningen om at dræbe blev taget af noget udefrakommende.

- Det var en ydre magt, der tog beslutningen for ham. Det kan for nogen lyde uforståeligt, at det er sådan. Men det er altså den situation, min klient var i på tidspunktet, sagde forsvarsadvokaten.

Retten fandt ham dog skyldig i at have haft til hensigt at dræbe, og den dom valgte den 43-årige at modtage. Han har ikke tidligere været straffet, men skal nu påbegynde en anbringelsesdom på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, ligesom han bliver frakendt retten til arv efter sin mor.