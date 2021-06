75-årige Anders mistede alt i tordenbrand: - Jeg var tæt på at stille træskoene

- Man står der og kigger op på al den knitren, og tagsten, der falder ned. Og bang, bang og vand, der bliver spulet, og der er flere store vogne med vand ...

- Der har virkelig været tryk på.

- Jeg er glad for, at jeg ikke kom til at hænge der oppe på anden sal, funderer han.

Det kunne have gået grueligt galt for Anders Rehde Nielsen. Hans seng står i hemsen - altså oppe under loftet øverst oppe.

Til hans held slog lynet ned i den anden ende af bygningen og bredte sig derfra.

Bøger og kunst er væk

Da TV 2 Fyns reporter taler med Anders Rehde Nielsen torsdag eftermiddag, sidder han i nyindkøbt tøj og fortæller, at han har det godt.

- Men jeg trænger til at lægge mig ned og lige tænke lidt.