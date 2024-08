Årvågne borgere førte politiet på sporet af spritbilist

Det vakte opsigt for passagerne i en bil, da de lørdag midnat kom kørende på Albanivej ved Årslev i retning fra Odense.

Her observerede de en personbil, som slingrede vel meget, ligesom føreren også var en tur ude i rabatten og kørte over for rødt ikke mindre end to gange. Derfor blev politiet kontaktet, mens de årvågne borgere fulgte efter den slingrende bil.

Politiet fik standset den slingrende bilist på Odensevej - udfor kantpæl 32/8 - og den efterfølgende alkoholtest viste, at manden havde en promille over det tilladte. Af samme årsag blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel.