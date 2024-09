Ægtepar er frivillige på festival: - Vi har bare et liv her

Torsdag 5. september lukker Midtfyns Festival dørene op for femte år i træk, siden festivalen genopstod i 2019 efter end 15 års lang pause.

Midtfyns Festival er en non-profit organisation drevet 100% af frivillige kræfter. Blandt de frivillige er Henrik og Jeanette Holm, som er med for fjerde gang.



- Vi kom herover i 2019 for bare at kigge efter det var kommet tilbage igen, og så blev vi enige om, at vi skulle være frivillige. Og så har vi hængt ved siden, fortæller parret.

Festivalen bliver afholdt på Dyrskuepladsen i Ringe fra torsdag den 5. til lørdag den 7. september.