Ældreminister: For få sårbare ældre er revaccineret

Det går ikke stærkt nok med at få sårbare ældre revaccineret mod coronavirus med et tredje stik.

Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag (S), der nu sender en appel til de kommuner, der halter efter.

- Jeg glæder mig selvfølgelig over, at der er ganske mange, der er revaccineret. Men jeg vil også sige, at med den situation vi står i nu, så skal vi også have de sidste med. Jeg kan se, at der er for mange kommuner, hvor det er op i mod hver fjerde, der ikke er revaccineret endnu, siger Astrid Krag.

Gruppen, Astrid Krag taler om, er de ældre over 65 år, der modtager hjemmehjælp. 93,7 procent af den vaccinationsmålgruppe er færdigvaccineret med to stik.

Men 19. december havde blot 82,4 procent af dem enten fået det tredje stik eller booket tid, viser en opgørelse fra Social- og Ældreministeriet.

Det tal skal "rigtig gerne" over 90 procent, siger Astrid Krag.

I otte kommuner er det mere end hver fjerde af de sårbare ældre i målgruppen, der ikke er blevet revaccineret eller har booket tid. Værst står det til i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor revaccinationstallet er på 67,9 procent. Middelfart Kommune ligger til gengæld i top fire 90,3 procent.



Modsat har man i fem kommuner nået over de 90 procent.

Ifølge Kommunernes Landsorganisation, KL, ville vaccinationsraten dog være væsentligt lavere, hvis det ikke havde været for kommunernes indsats.

De sårbare ældre bliver ringet op af deres kommune, hvis de ikke har fået booket en tid.

- Så får de en snak om, hvad årsagen er. Hvis det er praktiske forhold, så får de hjælp, siger Christian Harsløf, direktør i KL.