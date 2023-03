Afslører hele musikprogrammet: Svenske poplegender kommer til fynsk festival

Hele musikprogrammet er klar

Heartland foregår over tre festivaldage. Torsdag kan man opleve Sting, Mø, Nik & Jay, Jacob Banks, Soleima, Søren Huss, Teitur, When Saints Go Machine, Kind mod Kind, Lucky Lo, Melodi Ghazal og Wille & Boogie Rookie.

Fredag kan man opleve The Minds of 99, The Cardigans, Fatboy Slim, Oumou Sangaré, Andreas Odbjerg, Zar Paulo, Ganger, Lydmor, Sevdaliza, Dame Dearest x Emma Sehested Høeg, AySay, Tex, Hvalfugl og Jonas Visti & Amanda Baun.

Lørdag kan man opleve Robbie Williams, Jack Johnson, Sérgio Mendes, Pedro Winter presents Ed Banger XX, Annika Aakjær, I Got You On Tape, JJ Paulo, Jørgensen/Botes, Pil, Prisma, Afskum, Selina Gin, Vanessa Amara og Ababe & Enterthevoigt.

Musikchef: Det stærkeste musikprogram

Både Robbie Williams og The Cardigans var blandt hovednavnene på den første udgave af Tinderbox i Tusindårsskoven i 2015.

- Programmet er mangfoldigt og dynamisk og absolut det stærkeste, vi har præsenteret i festivalens levetid – og jeg er sikker på, at der venter mange magiske øjeblikke på Egeskov Slot til sommer, siger Ulrik Ørum-Petersen.

Heartland, der blev etableret i 2016, finder sted fra 8. til 10. juni. En billet til hele festivalen koster 2.540 kroner plus gebyr, men der kan også købes dagsbilletter til 1.240 kroner plus gebyr.

Det er ikke kun Heartland, der har offentliggjort internationale topnavne til sommerens festivaler. Her kan du få overblikket over, hvilke kunstnere der spiller på de fynske festivaler.