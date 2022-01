Alle undtagen én er over 70: Yngre kræfter kan afgøre Egeskov Mølles fremtid

Drømmer om flere frivillige tættere på fyrre end firs

Derfor ønsker de frivillige i Egeskov Møllelaug brændende at få nye - og yngre kræfter - til.

- Vores håb er, at der kommer nogle yngre kræfter ind på et tidspunkt, for vi andre kan ikke blive ved med at holde til det, siger formanden for møllelauget, Kjeld Toftelund Larsen.

De frivillige sørger for at vedligeholde møllen, og så maler de også mel til lokale bagere og købmænd. Det er de arbejdsopgaver, lauget godt kunne bruge nogle ekstra hænder til.