Als-Fyn-Bro: Motorvej bør ikke være den eneste mulighed

Hurtige el-færger, motorvejsbro og rejsetid. Det er hyppigt brugte ord i snakken om en broforbindelse mellem Als og Fyn.

2+1-vej 2+1-vej er en vejtype som skiftevis har én eller to kørebaner i en given retning. Vejtypen forekommer meget i Sverige og Norge, og var tidligere udbredt i Danmark inden udbygningen af motorvejsnettet. Se mere

Nu kommer 2+1-vejen også til.

Hvis den faste broforbindelse mellem Als og Fyn bliver til noget i forhandlingerne i Folketinget i starten af efteråret, så ønsker AlsFynBroens styrgruppe, at der kommer fokus på, hvilken type vej det bliver.

De understreger vigtigheden af, at man undersøger alle muligheder og ikke bare lægger sig fast på en mototvej.

Det skriver AlsFynBroen i en pressemeddelelse.

2 1-vejen er både en billigere løsning og kan både give lavere støjniveau.

Anden vejtype bedre og billigere

Hidtil har der kun været fokus på en motorvejsforbindelse, og det er ikke nødvendigvis den bedste løsning, viser en ny analyse.

- Det nye notat viser ganske tydeligt, at der er fordele ved en 2+1-vej. Men det er kun et indledende notat, og der er brug for en statslig forundersøgelse, hvor fordele og ulemper ved både et motorvejsscenarie og en 2+1-løsning bliver grundigt undersøgt og kortlagt, siger Jørgen M. Clausen, formand for AlsFynBroens styregruppe.

Analysen viser blandt andet, at støjniveauet vil være lavere, og at anlægsomkostningerne vil være mindre.

I sidste uge tilkendegav flere transportordførere også, at de i forhandlingerne til efteråret vil diskutere en opgradering af landevejstrækningen Rute 43 mellem Faabog og Odense.