Alslinjens færger er ikke i sikkerhed i havnen, og derfor skal de ud på havet.

Vandstanden i Bøjden er så høj, at det kan skade færgerne at ligge til kaj.



- Hvis der er for meget vand, kan det skade færgerne og kajen, siger Jesper Maack, der er PR- og Kommunikationschef hos Alslinjen.

Han fortæller, at færgerne forsøger at finde læ, og undgå at være i vejen for andre skibe.