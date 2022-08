Amdi Petersens fynske forbindelse: Ny bog afslører nye sider af Tvind-stifter

- Jeg synes, vi skal skåle for Amdi. Og jeg synes, vi skal udtrykke ønsket om, at det fortsat må gå ham godt ovre i det fremmede.

- Det ville være så dejligt, hvis vi engang kunne opleve, at vi kunne byde ham velkommen her, men det går jo næppe sådan.



Ordene kommer fra 85-årige Bent Andersen fra Ringe, der udbringer en skål for sin barndomsven, Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen.

Amdi Petersen stiftede i 1970 skolesamvirket Tvind, som oprettede institutionen Den Rejsende Højskole. Senere blev Amdi og flere af de ledende figurer i Tvind retsforfulgt for at bruge organisationen som dække for at føre firmaets penge ned i egne lommer.

På nær et par år har han levet under jorden siden 1979.



Nu kommer Mogens Amdi Petersens fynske fortid frem i lyset. Bent og hans hustru Ny Andersen er barndomsvenner og vokset op sammen med Mogens Amdi Petersen.

Det fynske kapitel

Selvom den er tæt placeret op ad de hvide vægge i hjørnet af rummet, danner den brune lædersofa utvivlsomt stuens midte. I forlængelse af sofaens ene side sidder Bent Andersen i sin matchende lænestol.

Det mørke kakkelbord i midten bærer den khakigrønne frugtskål, en flaske uåbnet champagne og en metalbakke med syv champagneglas. Bent og hustruen Ny har gæster.

Dagens store samtaleemne er Mogens Amdi Petersens fynske ophav. Og ægteparrets besøgende er forfatter og journalist Rune Skyum-Nielsen og skuespiller Thure Lindhardt.

De er mændene bag den nye bog ''Amdi Bliver Til'', som indrammer Tvind-skaberens første 31 leveår. Det er den fælles fascination af Amdi, der har bragt de to sammen om projektet.

Og bogen tilføjer et ubeskrevet fynsk kapitel i Mogens Amdi Petersens liv.

- Han er jo fynbo, slår Ny Andersen fast.

En vigtig kilde

I takt med at samtalen flyder mellem de fire involverede, pryder en munter stemning den lille, hvide stue i Ringe. Glassene bliver langsomt halvtomme, og det sorte Kienzle automatic-ur på væggen tikker videre.

Bent Andersen fortæller løbende anekdoter om sin gamle ven - fællesnævneren for dem alle er et positivt fortegn. I bund og grund er Bent Andersen fascineret af sin gamle, fynske ven.

- Tænk, hvis man havde så meget selvtillid som ham.

Ifølge Rune Skyum-Nielsen er ægteparret fra Ringe fortællingens vigtigste kilder, hvor især Bent Andersen placerer bogens læsere nærmest Mogens Amdi Petersen.

- Det, der var så godt ved at finde frem til dig, det var jo, at vi lige pludselig fik fornemmelsen af et helt andet menneske, end man altid har skrevet om de sidste 40 år. Og vi fik jo også nogle situationer, hvor man slet ikke kunne forestille sig, at det var den samme Mogens Amdi Petersen, som man kender fra medierne.

Siden bogens spæde start i 2017 har de to forfattere været i tæt kontakt med Bent og Ny Andersen. Hovedsageligt har Bent brugt langt det mest af sin opvækst med Amdi trods to klassetrins forskel.

Og han mindes ham også som en god ven - og ikke den famøse og retsforfulgte mand, som i årevis har været gået under jorden.

- Jeg kan huske engang, der var en, der hånede mig. På en spejdertur havde jeg lange bukser på, og så var jeg en tøsedreng. Og så kan jeg huske, at Amdi pustede sig lidt op og sagde: ''Det er det sidste på jorden, han er''.