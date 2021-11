Analyse fra valgfolkefest: Borgmesteren er fundet, vurderer redaktører

Det vurderer både TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, og Fyens Stiftstidendes lokalredaktør i Faaborg, Torsten Cilleborg, efter tirsdagens debatter.

- Vi er i en kommune, hvor de fleste synes, at vi er på rette spor. Det går sgu egentlig meget godt, siger Torsten Cilleborg.

Fire år mere

Begge redaktører er enige om, at Hans Stavnsager (S) får fire år mere på borgmesterposten.

- Det er stort set givet. I dag virkede det næsten som om, at Kristian Nielsen (fra Venstre, red.) ikke rigtig havde lyst til at blive borgmester. Hvis han har lyst til det, burde han have grebet chancen i dag til at vise os det, siger Torsten Cilleborg.

- Kristian Nielsen skal i hvert fald virkelig fyre op under kedlerne, hvis han skal vise, at han er et alternativ. Han skal være meget mere offensiv, siger Jakob Risbro.

Enighed og konsensus

Generelt er der bred enighed i Faaborg-Midtfyn, men der var også mere, end der plejer, vurderer samfundsredaktøren.

- Det kan overraske mig, at der er så meget enighed og konsensus, siger Jakob Risbro.

Om Hans Stavnsager får fire år mere på posten, afgør vælgerne 16. november, når de stemmer til kommunalvalget.