Anderledes fars dag: Siger tak med Smadremandens livret

Det var ikke kun grundlovsdagen, der fredag blev hyldet. 5. juni er nemlig også fædrenes dag, og det blev fejret med fritter og pølser i rigelig mængder på spisestedet Vandkanten i Falsled.

Her havde de i dagens anledning sat selveste smadremandens livret, pølsemix, på menuen til ære for fædrene.

Det er ikke hver dag, der bliver serveret pølsemix ved spisestedet Vandkanten i Falsled, men fredag den 5. juni var der en ganske særlig anledning til den snaskede pølseret. Fars dag kunne fejres i Falsled med selveste smadremandens pølsemix.

- Fars dag er jo vigtig. Det er hyggeligt at sige: jeg elsker dig far og give dem en lille opmærksomhed af en art. Og så er det jo en god anledning til at lave en lille gimmick og et event, som jeg godt kan lide, siger indehaveren af spisestedet, Stine Mjaaland.

Smadremandens livret er pølsemix fra grillen i Otterup, og det trak sultne fædre til Falsled.

Smadremanden på besøg i Falsled

Fars dag blev anerkendt som en særlig dag i USA i 1924. Men først 11 år senere, i 1935, fulgte Danmark trop. For de fleste fædre har dagen sikkert stået på hjemmelavede kort, chokolade, vin eller andre små gaver. Men at fejre det med en gourmet-pølsemix er noget utraditionelt.

Brian Matzen var Smadremanden til dagens pølsemix/fars dag . Foto: Rasmus Rask

- Nåja, Fars Dag! Grundlovsdag! Så får I sgu: SMADREMANDENS PØLSEMIX. Vi har pænt spurgt Smadremanden om lov, og han hilser og siger: “I LIGNER ALLESAMMEN LORT!” og det gør vi heldigvis osse selv, så I skal ikke holde jer tilbage.

Sådan inviterede Vandkanten i Falsled til en noget anderledes fars dags-fejring. Idéen opstod, da indehaverens mand og svoger er vilde med pølsemix.

- Så tænkte vi: okay, fars dag, det skal de sgu have, griner Stine Mjaaland.

Pølsemixen havde ikke kun fået titlen efter Smadremanden. Den blev også lavet og langet over af den tanktop-klædte mand. I virkeligheden hedder han Brian Matzen og holder normalt til på restauranten Alfred og Kamilla på Odense Havn. Men han var helt frisk på at smide skjorten og få en tusch-tatovering på overarmen.

- Jeg er ikke så tyk som smadremanden. Men jeg viser lige min store overarm her og får en tatovering, smiler han, mens han over et par ristede pølser som en vaskeægte Smadremand udbryder:

- Arh for helvede sådan en lille pølse, hvem gider spise den?

Faldt i god jord

Både Smadremanden og hans pølsemix gjorde gæsterne glade.

- Jeg havde hørt, at man kunne få nogle vældig gode råvarer og gode pølser hernede, og så ville jeg fejre min far her på fars dag, siger Tina Pedersen, der er butiksindehaver, mens hun dykker ned i den snaskede pølseret og smiler til sin far.

Jens Lillemann nød en pølsemix som fars dags fejring. Foto: Rasmus Rask

Rygtet om en fars dag-pølsemix var nået vidt omkring, og det gave travlhed i den lille biks. Men fædrene var ellevilde.

- Jeg fejrer fars dag i bilen med pølsemix, siger Jens Lillemann, der er taget til Falsled med sin bil Yvonne, som er en ældre sag.