Anita vil til DM i kæmpegræskar - men er 100 kilo nok?

- Jeg vil bare gerne deltage, det kunne være så hyggeligt.

Hun har i mange år taget turen til København for at se alle de andres græskar, og i år er det allervigtigst blot at få chancen for at fremvise et af hendes egne græskar.

Men næste år eller næste år eller næste år, er der måske held i sprøjten.

- Jeg gør et eller andet rigtigt. Så forhåbentlig bliver de endnu større næste år, siger Anita Dietz.

DM i kæmpegræskar finder sted i skolernes efterårsferie i Tivoli i København lørdag 16. oktober klokken 11:30.