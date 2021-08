Ankestyrelsen i Marco-sagen: Kommunen har handlet rigtigt

Så længe lever Marco Trawel måske ikke. Han fylder et år på tirsdag, og sygdommen er så fremskreden, at hans læge for fem måneder siden anslog, at han havde seks måneder tilbage at leve i.

En uge til at ændre vurderingen

Heidi og Bo Trawel har nu en uge til at forsøge at få styrelsen til at ændre den vurdering og imødekomme deres ønske om være på det hospice, hvor Marco Trawel er indlagt.

- Det her handler ikke om, at forældrene ønsker mere samvær eller få flere rettigheder. Det handler om, at de vil have lov til at være Marcos forældre i den sidste tid, han har, siger Mette Valentin.

Hun er privatpraktiserende socialrådgiver og har de seneste tre uger repræsenteret Heidi og Bo Trawel.

Mette Valenting understreger, at forældrenes ønske er at kunne være forældre på lige fod med plejeforældre eller andre forældre til biologiske børn, der er indlagt på hospice.

I Ankestyrelsen foreløbige vurdering, lægges der netop vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune har truffet de relevante afgørelser om blandt andet samvær ved at vurdere ud fra hans aktuelle tilstand.

Mette Valentin peger i den forbindelse på, at forældrene har et ønske om at følge lægernes anbefalinger i forhold til, hvor meget kontakt Marco Trawel kan håndtere.

- De vil gøre alt, hvad de bliver bedt om, og det gør de også. De beder heller ikke om at få mere samvær. De beder om at få lov til at være Marcos forældre i den sidste tid, siger hun.

Tina Wahl, socialchef i Faaborg-Midtfyn Kommune, er glad for, at styrelsen vurderer, at kommunen har handlet korrekt.

- Der er tale om en meget trist og kompliceret sag. Kommunens fokus har hele tiden været på Marcos tarv, og jeg er derfor glad for, at Ankestyrelsen er enig med Faaborg-Midtfyn Kommune i den tilgang, vi har haft, og også fortsat vil have, med et primært fokus på Marcos behov, men med hensyntagen til forældrenes behov, skriver hun til TV 2 Fyn.

Nu kan familien og kommunen sende deres bemærkninger til sagen til Ankestyrelsen, der træffe endelig afgørelse om en uge.