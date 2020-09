Antallet af smittede børn stiger på folkeskole

I lørdags kunne Øhavsskolen i Faaborg meddele, at en elev var blevet testet positiv for coronavirus, og nu er yderligere to elever fra samme klasse ligeledes konstateret smittet. Det oplyser Øhavsskolens skoleleder, Henrik Andersen.

- Vi skal have styr på, hvor mange der er blevet smittet. Her til morgen er vi gået fra ét til tre smittetilfælde, siger Henrik Andersen til TV 2 Fyn.

- Det er orienteret omkring én klasse, så jeg har en forventning til, at eleverne kan komme tilbage relativt hurtigt, siger han.

90 elever sendt hjem

I weekenden kunne skolen oplyse, at hele syvende årgang var blevet sendt hjem gældende fra mandag, og de vil modtage fjernundervisning.

Det drejer sig om cirka 90 elever, der sendes hjem, selv om de ikke går i samme klasse som de smittede.

- Det er vigtigt for mig at skabe tryghed, og jeg synes, det er vigtigt at lære af de situationer, der har været i Odense i løbet af den forgangne uge, siger Henrik Andersen.

Opspore kontakter

I Odense har en række uddannelsessituationer oplevet et stigende antal smittede i løbet af den seneste uge, ikke mindst UCL, der har sendt over 1.000 studerende hjem.

Der bliver i første omgang ikke sendt yderligere elever hjem fra Øhavsskolen, selv om der mandag morgen er nye tilfælde, da de nye tilfælde går i samme klasse.

Skolen samarbejder med Coronaopsporing, som er en afdeling under Styrelsen for Patientsikkerhed. De har de seneste dage været i gang med at spore de personer, som eleverne har været i kontakt med.

De smittede elever går på Øhavsskolens overbygning, som går under navnet Afdeling Svanen. Her går i alt 300 elever.

Antallet af smittede i Faaborg-Midtfyn Kommune er relativt lavt. I løbet af de seneste syv dage har der været i alt syv tilfælde med coronasmitte. Incidenstallet ligger på 13,6. Kommuner med et incidenstal på over 20 kommer på sundhedsmyndighedernes observationsliste.