Avler gør status efter "perfekt" jordbærsæson

Selv om det har regnet rigtig meget siden maj måned, så har det faktisk været perfekt jordbærvejr.



- Det har været en våd omgang, selv om det har regnet rigtig meget, har sæsonen faktisk været fin. Vi priser os meget lykkelige for, at vi slap for nattefrost i maj måned. Og regnen har været tilpas. Det kan godt være at vi har fået vand, men så har det været tørt bagefter, siger Niels Jakobsen.

Andre steder i landet har de allerede lukket ned for årets jordbærhøst. På Kræmmergården ved Lemvig er høsten slut efter en sæson, der aldrig har været kortere.

Men det gælder altså ikke her på Midtfyn.

- Vi priser os lykkelige for, at vi slap for den der nattefrost, som vi nogle gange har op til midten af maj måned. Det har været en passende lang sæson, og vi plukker også stadig jordbær, og det betyder, at vi får en sæson der måske strækker sig helt op til seks uger. Og det er lidt mere end hvad vi nogle gange oplever.