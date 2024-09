Bagerier har vendt bøtten efter ti års nedtur - bager afslører sine mest solgte kager

Det går godt for de fynske bagere.

Efter en årrække med lukninger af lokale bagerier går det igen den rigtige vej.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der for første gang i ti år både fremgang i antallet af bagerier og omsætning. I de seneste to år er antallet af steget fra et lavpunkt i 2020 på 490 og til 517 i 2022, viser tal fra Danmarks Statistik.