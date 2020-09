Bekymrende smittestigning: Op mod 500 ansatte sendes hjem

Vi er nu i samarbejde med Coronaopsporing i gang med at spore smittekilderne Siggi W. Kristoffersen, vicekommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune tog onsdag over middag konsekvensen, da 16 ud af 18 beboere plus en ansat på Seniorcenter Egebo i Kværndrup blev konstateret smittet med covid-19.

Alle de kommunale administrative medarbejdere, som kan arbejde hjemmefra, er sendt hjem, så der kun er enkelte funktioner, som er fysisk bemandet på de kommunale adresser.

Læs også Følg corona-situationen: Norge indfører karantæne til rejsende fra Fyn

- Vi sender 4-500 medarbejdere hjem. Det bliver ligesom i foråret, hvor de tager deres udstyr med hjem, og det sker i dag (onsdag, red.) og tidligt i morgen, fortæller vicekommunaldirektør Sigge W. Kristoffersen.

Siggi W. Kristoffersen tilføjer, at Faaborg-Midtfyn Kommune er gået fra at have relativt få tilfælde til at have rigtig mange.

- Det er en situation, vi tager meget alvorligt, og derfor indfører vi nu en række tiltag i kommunalt regi, siger han.

Udover at sende ansatte hjem aflyses en række kommunale arrangementer i de kommende 14 dage.

På vej mod top-10

Tirsdag havde Faaborg-Midtfyn Kommune noteret 11 smittede, men med udbruddet på Seniorcenter Egebo vil kommunen formentlig nå et incidenstal, som kan betyde, at kommunen vil være blandt de ti kommuner i landet, som har flest antal smittede per 100.000 indbyggere.

- Når vi oplever det her, kommer vi formentlig på den anden side af et incidenstal på 50, vurderer Siggi W. Kristoffersen.

Til sammenligning er incidenstallet i Odense Kommune onsdag eftermiddag på 61,7, og 126 personer er konstateret smittet.

Styrelsen for Patientsikkerheds bekymringsgrænse nås ved 20 smittede per 100.000 indbyggere.

De nu 28 kendte tilfælde i Faaborg-Midtfyn Kommune svarer til et smittetal på 52,2 per 100.000 indbyggere.

Læs også Skoleleder beklager gruppekram ved testcenter: - Det er ikke i orden

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor nu særligt fokus på Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smittespredning hurtigt og effektivt kan inddæmmes.



- De 17 nye kendte tilfælde er samlet i et enkelt botilbud. Det betyder, at selvom vi nu har mange smittede, er smitten relativt isoleret, og vi er nu i samarbejde med Coronaopsporing i gang med at spore smittekilderne, siger Siggi W. Kristoffersen.

Bosted lagt ned af coronasmitte

Bostedet Seniorcenter Egebo i Kværndrup blev onsdag nærmest lagt ned, da 16 ud af 18 beboere plus en ansat på Seniorcenter Egebo i Kværndrup blev konstateret smittet med coronavirussen.

Alle, der har været i kontakt med de smittede beboere er sendt hjem i isolation og skal nu testes. Derudover er seniorcentret lukket for besøgende.

Seniorcenter Egebo er et botilbud til voksne med varigt nedsat funktionsevne.