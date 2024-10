Fyns Politi og redning er onsdag middag til stede ved havnen i Faaborg, hvor en person er kørt i havnen i sin bil.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck over for TV 2 Fyn. Han oplyser videre, at der var en person i bilen, som er reddet op på land, og som er uden for livsfare.

Vagtchefen kan dog ikke oplyse mere om omstændighederne omkring ulykken, da der først skal laves en undersøgelse.