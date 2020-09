Billig, udenlandsk honning dræber fynsk biavl

Dansk honning står på hylderne i supermarkederne side om side med billigere honning fra udlandet. Og her bliver den tilsyneladende stående.

Flere biavlere må derfor reducere eller helt lukke deres bistader. I Ringe forsøger Johann Falk stadig at sælge honninghøsten fra 2018.

Læs også Biavlere: Vent med at klippe din hæk - bierne er sultne

- Jeg har måske solgt en tredjedel af produktionen over de sidste tre år. Det er jo ikke nok. Det kan højest dække udgifterne. Bare det at holde firmaet kørende, det koster noget der ligner en kvart million om året. Og så er der ikke en krone i løn til mig, siger den fynske biavler.

- Når honningen vælter ind i EU, til en pris vi slet ikke kan konkurrere med, så kan vi ikke sælge vores, tilføjer han.

Katastrofe for frugt- og frøavl

Det er faktisk ikke kun et problem for biavlerne. Frø, frugt- og bæravlere er afhængige af at kunne leje bierne, så de kan få deres afgrøder bestøvet.

Hans Luunbjerg er landmand i Kerteminde. Her sørger en biavler for at opstille bifamilier, der bestøver hans afgrøder.

Der skal told på honning, der kommer ind i EU udefra Johann Falk, Biavler

- Hvis jeg ikke kan få bier, så er der risiko for, at vi ikke kan få samme udbytteniveau på for eksempel havefrø, der er en stor eksportartikel for dansk landbrug. Så det betyder meget økonomisk for os, at vi kan skaffe de bier, siger landmanden til TV 2 Fyn.

Genetablering af dansk honning

Hvis afgrøderne fortsat skal bestøves er det, ifølge Danmarks Biavlerforening, nødvendigt at dansk honning genetableres.

- Vi skal gøre forbrugerne opmærksomme på de her ting, og så skal de kunne se, hvad det er de køber, når de går i supermarked, forklarer Arne T. Henriksen, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

Det er desuden en sag Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, vil tage med ind på Christiansborg.

Læs også Tim Vermund er rystet: Har aldrig oplevet noget lignende i 11 år som politiker

- Jeg har allerede stillet de første par spørgsmål til fødevareministeren. Der skal komme det ud af det, at vi får en mere præcis mærkning, så vi får en klar differentiering. Så forbrugerne med det samme kan se, det her det er vaskeægte dansk honning. Det vælger man, for det er den ægte vare, og så fravælger man den udenlandske fup og kopi vare, siger han.

Tilbage hos biavleren i Ringe har Johann Falk også et bud på en løsning.

- Der skal told på honning, der kommer ind i EU udefra. Men jeg er godt klar over, at det kommer til at kræve meget arbejde, siger den fynske biavler.