Redningsmandskabet er nu i gang med et bjerge den havarerede lastbil på rute 43 mellem Aarslev og Faaborg. Landevejen er derfor spærret i begge retninger.

Det fremgår af trafikinfo.dk. Her fremgår det også, at det forventes at vare ved til klokken 17:30.

Tidligere i dag væltede en tankvogn på strækningen, formentlig fordi den kom til at køre for langt ud i rabatten.