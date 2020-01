Bjarke vil væk fra de gamle – derfor søger han til fynsk efterskole

Onsdag inviterede efterskole landet over til efterskolernes aften, hvor kommende elever kan blive klogere på efterskolelivet.

I Ringe bød efterskolen også velkommen til interesserede unge.

Én af disse var Bjarke Seindal Krabbe fra Hedensted mellem Horsens og Vejle.

- Jeg vil faktisk gerne rimelig langt væk hjemmefra, så jeg ikke behøver at komme hjem til de gamle, siger han.

Afstanden til forældrene er dog langt fra den eneste årsag til, at Bjarke Seindal Krabbe onsdag var forbi den midtfynske efterskole.

- Jeg er meget sports- og idrætsinteresseret. Og det kan Ringe Efterskole åbenbart, forklarer han.

Det landsdækkende arrangement begyndte klokken 18 og slutter klokken 21.

- Det virker en virkelig fed efterskole og et sted, hvor jeg gerne vil gå, forklarede Bjarke Seindal Krabbe efter halvanden times ophold på den midtfynske skole.

Opbakning fra "den gamle"

Selvom Bjarke Seindal Krabbe ikke lægger skjul på, at han gerne vil væk fra forældrene, så er også farmand imponeret over efterskolen.

- Jeg er imporneret over, at det er mennesket og drengen de (efterskolen, red.) ser på, og at han ikke bare er et produkt. De værdier kan jeg godt lide, forklarer Morten Seindal Krabbe, der er far til Bjarke.

Faren er glad for de grundtvigske værdier hos Ringe Efterskole.

- Respekten for, at vi er mennesker først er vigtig, understreger faren.

Flere er som Bjarke

Ifølge sammenslutningen af danske efterskole oplever skolerne et stigende antal elever. Ved skolestart i august 2019 var der således 30.069 elever, der startede på en efterskole. Det var 863 elever flere end i august 2018.

Den udvikling kommer ikke bag på Thomas Danielsen, der er forstander på Ringe Efterskole.

- De unge mennesker hører fra andre, som har været på efterskole. Her hører de, hvor fedt det er og hvor meget det gør ved ens udvikling som menneske, forklarer forstanderen.

Han mener, at værdiggrundlag er mindre afgørende.

- De unge fokuserer på faciliteter og det, de hører fra deres kammerater. Men når de har været igennem et år på Ringe Efterskole eller en anden efterskole, så finde de ud af, hvad det gør ved dem, understreger han.

Bjarke Seindal Krabbe håber på at starte på Ringe Efterskole til sommer.