Børn blev lukket inde i mørk garderobe: - Tænk sig, at det kan lade sig gøre i dagens Danmark

- Det er helt forkert. Tænk sig, at det kan lade sig gøre i dagens Danmark. Det er noget, man kunne forestille sig kunne komme til at ske for uendeligt mange år siden. Det er en grim historie, siger Rikke Hunsdahl, der er formand for BUPL Fyn.

Alt for få uddannede pædagoger

I sin kritik af børnehaven peger hun på, at antallet af uddannede pædagoger i daginstitutionen er alt for lavt.

I børnehaven har kun 40 procent af de voksne en uddannelse, og det ligger et godt stykke under gennemsnittet for andre fynske børnehaver.

- Det er for galt. Jeg synes, det skriger til himlen, at man bevidst har valgt at undgå at ansætte pædagoger. Der er pædagoger at få. Det er en rigtig dårlig prioritering, siger Rikke Hunsdahl.

Ingen reagerer

Havde der været en større andel uddannede pædagoger, kunne episoden muligvis have været undgået.

- Det, jeg er mest rystet over, er, at ingen af de andre i huset reagerer, siger Rikke Hunsdahl.

- Der er en grund til, at man har taget en uddannelse, og det handler blandt andet om overblik, faglighed, kvalitet, udviklingssyn og pædagogisk syn. Man kan ikke garantere, at det ikke sker andre steder, men her er der måske opvokset en kultur på grund af mangel på pædagogisk kvalitet og syn, og som får de her ting til at ske, forklarer hun.

På landsplan er andelen af pædagoger i daginstitutionerne faldet fra 60 procent i januar 2019 til 57 procent i januar 2021.



BUPL anbefaler, at mindst 80 procent af pædagogerne i børnehaver har en uddannelse.