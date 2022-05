Børn hjælper børn: Fynske elever stod for indsamling til ukrainske børn

Og det var lige netop det, der i dag blev støttet - på en lidt alternativ måde.

Mads Hansen fra 5.a var også straks klar til at hjælpe.

- Nogen fik idéen til et loppemarked til fordel for ukraine, og så udviklede det sig - for alle var klar på det, og så kom der også andre aktiviteter med.

Masser af andre aktiviteter faktisk. Man kunne nemlig både få noget at spise, hoppe på hoppeborg og ride på heste.

En rettighedsskole

Og det valgte mange at gøre, alt sammen med formålet, at samle penge ind og støtte. Noget som flugter med skolens værdier. Nordagerskolen er nemlig en såkaldt rettighedsskole.

En rettighedsskole er noget man bliver optaget til af Unicef, hvor man driver skole ud fra børns rettigheder.

- Det kan være mange forskellige ting, for eksempel at alle børn har krav på rent vand, at man bliver lyttet til, og det kan man mærke på Nordagerskolen ved at vi har et rettighedsråd, hvor alle klasser er repræsenteret, fortæller Sanne Flittner, der er skoleleder på Nordagerskolen.

Og det var netop rettighedsrådet, der kom med ideen til støtten til børnene i Ukraine. Og i følge skolelederen, så er indsamlingen gået ret godt.