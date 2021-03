Bookinger er tredoblet: Danskerne er vilde med at campere på Fyn

Folk er trætte af at sidde derhjemme. De vil ud hvor der er plads og højt til loftet. Gitte Blaabjerg, ejer af campingpladsen CampOne Bøjden Strand

Telt- og campingpladser, hytter og mobilehomes. Det hele bliver revet væk.

- Folk er bare hurtigere ude og booker generelt i bedre tid. De ved, hvad de vil have, fortæller Gitte Blaabjerg der er ejer af campingpladsen CampOne Bøjden Strand.

Den fynske campingplads er placeret i Faaborg, som netop er en af de kommuner, der har oplevet stor efterspørgsel fra campingglade danskere.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at antallet af campingovernatninger i flere fynske kommuner er steget markant fra 2019 til 2020.

Opgørelsen viser stigningen i perioden mellem juni - august. Blandt de største nationale stigninger er kommunerne Langeland, Faaborg-Midtfyn og Assens. Her er antallet af campingovernatninger steget med henholdsvis 32, 27 og 26 procent i perioden.

"2021 er endnu vildere"

Tallene viser, at 2020 var et godt år for flere danske campingpladser. Og noget tyder på, at interessen for camping er fulgt med ind i 2021.

Hos CampOne Bøjden Strand oplever de i hvert fald stadig en overvældende interesse.

- Bookingerne i den kommende sommerferie er tredoblet sammenlignet med sidste år. Faktisk er 2021 vildere, end noget vi har oplevet de sidste ti år, fortæller Gitte Blaabjerg.

Spørger man hende kan corona meget vel være en af årsagerne.

- Jeg tror simpelthen, at folk er trætte af at sidde derhjemme. De vil ud, hvor der er plads og højt til loftet. På camping er man jo meget ude, og her går man ikke op og ned ad hinanden. Det gør, at mange føler sig trygge her, uddyber hun og fortsætter:

- Vi har skyhøje forventninger til den kommende tid. Det bliver en kanon sæson, lyder det begejstret fra Gitte Blaabjerg.