Borgmester genopstiller ikke: Vil ikke være en 'sur gammel mand'

Efter to perioder i borgmesterstolen genopstiller borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune Hans Stavnsager (S) ikke som borgmester til næste kommunalvalg i 2025, skriver Fyens Stiftstidende.

Borgmesteren fortæller, at det blandt andet er mangel på lydhørhed fra regeringen og centraladministrationen, der får ham til at sige stop efter næste valg.

- Det gør mig sur og frustreret, når jeg ikke møder lydhørhed. Jeg har i forvejen, i partiet og i Kommunernes Landsforening, rollen som ham, der altid brokker sig, og siger, at tingene ikke er gode nok. Det er ikke en typecast, jeg bryder mig om. Jeg har ikke lyst til at ødelægge mit eget humør ved at være den sure, gamle mand i seks år endnu. Det vil ikke være godt for nogen, siger Hans Stavnsager til Fyens Stiftstidende.



Borgmesteren siger dog, at han har tænkt sig et genstille til kommunalvalget og søge endnu en periode i kommunalbestyrelsen som menigt medlem.