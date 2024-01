Borgmester smækker med døren - nu bakker flere borgmesterkollegaer op om kritik

Stor forskel fra Christiansborg til kommunerne

Ejsing Olesen (S) peger på samme vis på, at kommunikationen fra regeringen omkring velfærden er med til at skabe forventninger, som kommunerne har svært ved at indfri med de ressourcer, de får. Eksempelvis når man i regeringsgrundlaget skriver, at man hellere vil have, at "social- og sundhedshjælperen kan spille kort med de gamle end at skulle dokumentere sit arbejde."

- Så vil man jo tro, når regeringen så går ud og siger, at "nu bliver der tilført flere midler til ældreområdet", at så kan vores personale, når de kommer rundt til de ældre, begynde at spille kort med dem en gang imellem i hvert fald. Men det er så ringe et grundlag.

Han fortæller, at det for Kerteminde Kommunes vedkommende resulterer i 840.000 kroner ekstra om året til ældreområdet ved fuld indfasning, og han mener ikke, at det rækker langt omsat til medarbejdere.

- Det er jo drønærgerligt, fordi vores medarbejdere bliver mødt med det her. De (borgerne, red.) er jo blevet lovet det her, og de har endda fået vide, at nu er der blevet tilført ekstra midler. Men det er bare ikke den virkelighed, der findes derude.

I Assens Kommune kritiserer Søren Steen Andersen (V), at man fra Slotsholmen på den ene side beder kommunerne om at administrere "meget, meget minutiøse" rettigheder til eksempelvis handicappede, ældre og børn, mens man på den anden side siger, at kommuner og regioner skal spare tre milliarder på administration.

- Vi er en af de kommuner i Danmark, som bruger mindst på administration i Assens Kommune. Vi skal stadigvæk tage den besparelse.

Genklang hos MF'er med kommunal fortid

Nyheden om Hans Stavnsagers beslutning i denne uge fik også en MF'er til tasterne på det sociale medie X (tidligere Twitter, red.). SF'eren Sigurd Agersnap kalder her opråbet for 'vigtigt', og skriver, at 'afstanden mellem den kommunale virkelighed og Christiansborg vokser med faretruende hast'.