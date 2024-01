Borgmester uddyber afgang: Jeg vil ikke stå på mål for det

Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune kan allerede nu indstille sig på, at de skal have en ny borgmester efter kommunalvalget i 2025. Borgmester Hans Stavnsager (S) har meldt ud, at han ikke vil genopstille til posten som borgmester. Han bliver dog sidende perioden ud.

Overfor TV2 Fyn uddyber borgmesteren nu sin beslutning.

- Der er flere årsager. Den primære er, at jeg synes, at afstanden imellem de ressourcer, vi har til at drive kommune for, og de forventninger som borgerne har - godt hjulpet på vej af Christiansborg og den retorik, der kommer derfra - den bliver større og større, siger Hans Stavnsager.

- Det placerer os i et krydsfelt, hvor vi skal stå på mål for nogle ting, som jeg i hvert fald ikke synes, at jeg har lyst til at stå på mål for, siger han.

Han mener, at de muligheder kommunerne har for at levere en ordentlig velfærd til borgerne er dårligere, end de behøver at være.

- Der mangler noget forståelse for den virkelighed vi sidder med ude i kommunerne. Jeg synes, der bliver truffet nogle beslutninger på Christiansborg og meldt nogle ting ud, hvor det virker som om, det handler mere om at få nogle gode overskrifter i den nationale presse, end det handler om reelt at løse problemerne, siger han.

Den sidende borgmester vil ikke pege på en kandidat som sin efterfølger. Han tilføjer, at han stadig gerne vil stille op til kommunalvalget og sidde i kommunalbestyrelsen som menigt medlem.