Borgmesterduel i Faaborg: - Jeg er ikke nødvendigvis imod friplejehjem

Men han slår hælene i og afviser, når fondene kræver, at kommunen stiller garantier.

- I løbet af de sidste fire år har jeg talt med interesserede fonde, men de vil have, at vi på forhånd skal garantere et vist antal pladser - altså betale for et vist antal pladser, uanset om der så er et antal ældre, der søger ind på friplejehjemmet eller ej, siger han.

Ekstra tur med støvsugeren eller i skoven

Én af forskellene på et kommunalt plejehjem og et friplejehjem er, at man har mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser. Det kan være en ekstra tur med støvsugeren eller en ekstra tur ud i skoven med personalet. Det er ydelser, som ligger udover standardpakken på friplejehjemmet.

Kristian Nielsens fremtidsvision for Faaborg-Midtfyn bærer præg af et friere valg for borgerne. Han mener, at tilkøbsydelser vil give mere spillerum og dynamik.