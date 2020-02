Brand i savværk: Snarrådig nabo slog alarm

Natten til lørdag opstod der brand på Søfælde Savværk i Ringe.

Det bekræfter Beredskab Fyn overfor TV 2/Fyn.

- Branden startede i et fyrrum, og det tyder på, at der er sket en kortslutning, siger indsatsleder Kim Skovlund.

Der er ikke sket nogen personskader, og branden nåede ikke videre end det rum, den startede i. Men ifølge indsatslederen kunne det være gået helt galt, hvis det ikke var for en snarrådig nabo til savværket.

Kunne have taget hele bygningen

Meldingen om branden kom nemlig først på natten fra en nabo, der havde hørt noget fra savværket. Og hun gik over for at tjekke, hvad det var, fortæller Kim Skovlund.

- Det er hendes fortjeneste, at det ikke gik værre. Det skal hun have. Det kunne være gået helt galt og have taget hele savværket, siger han.

Beredskabet fik efter naboens opkald hurtigt branden under kontrol og forlod området efter cirka to og en halv time.