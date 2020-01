Brand i stort familiehus på Fyn

Der har tidligt tirsdag morgen været brand i en villa på Gammel Nyborgvej i Kværndrup, hvor der bor en familie på fem.

Branden er opstået i et mindre elektronikværksted på ejendommen, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen til TV 2/Fyn.

Politiet og brandundersøgere er i gang med at finde ud af, hvordan branden er opstået. Det er endnu uvist, om den er påsat.

- Der har ikke været andre derinde end ejeren, siger Ehm Christensen, der fortæller, at politiet er i gang med at afhøre familien for at klarlægge, hvad der er sket.

Slukket kort efter anmeldelsen

Politi og brandvæsen blev tilkaldt klokken 05.38, og branden var slukket allerede klokken 06.02.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden, men der er skade på et enkelt værelse, hvor branden er opstået.

Når det bliver lyst, vil brandundersøgere og politi fortsætte efterforskningen i sagen.