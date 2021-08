Brand på Ø-Færgen i åbent hav: - Uvist hvornår vi kan sejle igen, siger skipper

Branden opstod på åbent hav, og ifølge chefskipperen på Faaborg III, Kim Mathiesen, kunne færgen efterfølgende sejle i havn i Faaborg på den ene af skibets to motorer.

- Der gik nogle tekniske alarmer, og så kunne de se røg i maskinrummet, og de kunne derfor ikke komme derned.

- Så de slukkede motoren med ild i, men holdt samtidig den anden motor kørende, så de kunne sejle videre, siger chefskipper Kim Mathiesen.

I Faaborg ventede både politi og brandfolk, der hurtigt fik styr på ilden.

Efter færgen kom i havn, og personale og ikke mindst passagererne kom i land, kunne undersøgelserne af skaderne på færgen begynde, siger chefskipperen, der har ros til sine folk ombord på færgen.

- Det er håndteret lige efter bogen, og der var ikke på noget tidspunkt fare for nogen.

Nødberedskab

Chefskipperen er selv på vej til Faaborg for at besigtige skaderne, men han regner ikke med at færgen kommer ud at sejle igen i de kommende dage.

- Nu skal vi lige have overblik over, hvad der er sket, hvad der skal repareres og hvor lang tid det tager. Men der kommer til at gå noget tid, før den kommer ud at sejle igen, det er jeg desværre ikke i tvivl om, siger Kim Mathiesen.

En stor del af hans fokus i dag ligger derfor på at få opretholdt en forbindelse til de to øer i mellemtiden.

- Det er en ualmindelig svær årstid at skaffe en afløser på. Det er sommer, og der er gratisfærger, så alle færger er allerede ude at sejle.

Lørdag er der lavet en aftale med færgen, der sejler til Bjørnø, om at hjælpe til på ruten mellem Faaborg, Lyø og Avernakø.

- Vi prøver at få flettet nogle ture ind, men det er rent nødberedskab. Det handler om i dag, og så må vi tænke os om i forhold til de kommende dage, siger Kim Mathiesen.