Brandmand ser lynet slå ned: - Vi er over branden med det samme

Kompliceret brandslukning

Det tog brandfolk det meste af morgenen at få has på flammerne, som er kommet under kontrol.

- Det har været lidt kompliceret, fordi vi er oppe i de højder at arbejde. Det er meget fra stige og med udefraslukning. Det er ikke så nemt at komme til indefra, og vi har været lidt udfordret grundet nogle skorsten, der var nedstyrtningsfare på, siger indsatsleder Jan Dideriksen.

Derefter følger efterslukning og tjek af lejlighederne, ligesom den sidste smule tilbageværende tag skal rives ned.

- I de gamle huse her breder det sig hurtigt hen over taget, så det har også været lidt en udfordring for os, siger Jan Dideriksen.