Brangstrup Festival er for dem, der ikke magter Tinderbox: - Jeg er ikke vild med for mange mennesker

- Jeg er ikke så vild med for mange mennesker, så jeg er lidt mere indelukket.Jeg synes, det her er fint for mig. Og det tror jeg også, at jeg kunne sige om andre, at de ville være ret enige i, siger Rebecca Danielle.

To års corona-pause

Efter to år, hvor coronavirus har holdt festivalen lukket, kan den nu fejre 20 års jubilæum med et brag.

Flere elever optræder selv i teltet. Rebecca Danielle spiller for eksempel bas i bandet Brangstrup All Stars.

Men senere fredag aften sætter de ind med det tunge skyts. Således headliner Thomas Buttenschøn og Wafande årets festival.

Arrangementet har fået 200.000 kroner i støtte fra Finanslovens pulje til kultur og oplevelser for udsatte samfundsgrupper, som under corona har været særligt udsatte for ensomhed.



Rebecca Danielle er lidt nervøs, inden hun skal på scenen med Brangstrup All Stars, men hun er også stolt over, at hun har været med til at stable en festival på benene.