Bredt budgetforlig: Faaborg-Midtfyn skal spare, men vil fastholde velfærd

24 ud af de 25 medlemmer i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet enige om et budget for det kommende år.

I budgetaftalen har man blandt andet fokus på, at man vil have kommunen til at vokse med 3.000 indbyggere frem mod 2030. Samtidig ønsker man, at mindst 80 procent af indbyggerne skal være meget tilfredse med livet.

Det er Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Konservative, der er med i aftalen. Kun Enhedslisten står uden for.

- Beskytter kernevelfærd

Det har været nødvendigt for kommunen at finde både besparelser og effektiviseringer for i alt 17,9 millioner kroner, fremgår det af aftalen.

- Vi formår at beskytte kernevelfærden, og det har alle partier og lister i aftalen været meget fokuserede på. Det har været helt afgørende for os, at børnefamilier, ældre og alle dem, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen, trygt kan regne med den kommunale velfærd, når de har brug for den. Det sikrer vi med denne budgetaftale, siger borgmester Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelelse.