Brugs åbnede for sidste gang: - Det er sgu lidt sørgeligt

Spodsbjerg har gjort det

Borgerne i Vester Aaby kan skele til Langeland, hvor man i Spodsbjerg har været tre år om at skrabe penge nok sammen til igen at kunne åbne døren til en dagligvarebutik.

En gruppe ildsjæle har rejst 4,5 millioner kroner. De håber, at en købmandsbutik kan tiltrække både borgere og turister - og samtidig også være et lokalt samlingpunkt.

Netop det sidste kommer Klaus Hovmand til at savne, fortæller han.

- Der er også det sociale i det; at vi møder andre mennesker og lige får en sludder for en sladder, siger han og tilføjer, at lukningen også vil kunne have en negativ effekt på huspriserne.

Bøvl og ballade

Jan Videbæk fra Nyborg arbejder i Vester Aaby og fortæller, at han har haft glæde af at kunne købe ind i forbindelse med sit arbejde på virksomheden Aabo Ideal.

Aabo Ideal har adresse nogle få hundrede meter fra den nu lukkede brugs.

- Det giver en masse bøvl og ballade. Jeg har brugt den, som mange andre medarbejdere hos Aabo Ideal, som en mulighed for at handle her og købe ind til frokost og så videre.

Hvad tænker du, det betyder for en by som Vester Aaby, at der ikke er en købmand?

- Jeg tænker straks på alle de ældre, som ikke lige har en mulighed for at transportere sig rundt på samme måde, som jeg for eksempel har, siger Jan Videbæk.

Alfred Lærche er på vej mod den aldersgruppe af borgere, som Jan Videbæk spår får problemer, så hans håb er, at den lokale opbakning til genetablering af dagligvarehandel i byen lykkes.

- Jeg håber, at man finder ud af et eller andet, som vi alle sammen satser på.

I Spodsbjerg skal købmanden gerne stå klar 1. april. Det bliver så muligt igen at foretage de daglige indkøb efter i tre år uden en dagligvarebutik.